martedì, 20 Gennaio 2026
MERCATO: Catania, sprint per Awua

Secondo le informazioni raccolte dal giornalista Nicolò Schira, il Catania punta ad un nuovo obiettivo per il centrocampo. Dopo non essere riuscito a trovare l’accordo sulla parte economica con l’Atalanta per Emmanuel Gyabuaa, attualmente in prestito all’Avellino ed in procinto di trasferirsi alla Salernitana, la direzione sportiva ha effettuato un tentativo per il nigeriano Theophilus Awua. Classe 1998 attualmente in forza alla Cavese e legato agli aquilotti da un contratto in scadenza tra un anno e mezzo, Awua ha affrontato di recente proprio i rossazzurri destando un’ottima impressione al “Massimino”. Il Catania ha offerto al giocatore un contratto fino al 30 giugno 2028.

