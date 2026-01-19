lunedì, 19 Gennaio 2026
MERCATO: Catania tra Cargnelutti e Rigione, ma non solo

foto Catania FC

Non solo Mirko Miceli. Non è un mistero, ormai, che il Catania reperirà sul mercato un altro difensore centrale. I nomi circolati in questi giorni sono effettivamente valutati dal Catania, Michele Rigione (Avellino) e Riccardo Cargnelutti (Crotone). Su quest’ultimo il problema, come evidenziato nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, è rappresentato dai costi dell’operazione ritenuti eccessivamente onerosi dal Catania. Vedremo se il Crotone abbasserà le pretese economiche per liberarlo.

Per quanto riguarda Rigione, il Catania ha fatto una prima proposta al calciatore, il quale è un pò restio ad accettare un impegno fino a giugno, in questo momento bisogna capire se le parti riusciranno a venirsi incontro. Come nel caso di Ponsi il Catania potrebbe anche fare un colpo a sorpresa nel reparto arretrato. Idem a centrocampo, dopo che Emmanuel Gyabuaa è ormai prossimo a vestire la maglia della Salernitana e l’opposizione del Benevento rispetto ad un eventuale passaggio di Gennaro Acampora al Catania. Non si esclude una possibile riapertura della pista Andrea Vallocchia (Ternana).

