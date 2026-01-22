giovedì, 22 Gennaio 2026
MERCATO: ci siamo, colpo Cargnelutti per il Catania

Accordo raggiunto. Tutte le parti in causa hanno trovato la quadra. Prima il difensore, che ha da subito espresso la volontà di accettare il trasferimento. Poi le società, dopo che in un primo momento erano state ritenute eccessive le pretese economiche del Crotone. Più o meno a metà strada tra domanda e offerta è stata definita l’intesa con il club calabrese. Riccardo Cargnelutti, che tra circa un mese compirà 27 anni, ha già lasciato la Calabria per sposare lo stimolante ed ambizioso progetto rossazzurro.

E’ lui il nuovo colpo per il reparto arretrato etneo dopo il grave infortunio riportato da Matteo Di Gennaro. Quasi 200 apparizioni per Cargnelutti nel professionismo (Serie C) dopo essere cresciuto nelle giovanili di Torino e Roma. Centrale di difesa che può ricoprire all’occorrenza tutti i ruoli del pacchetto arretrato, ha indossato anche le maglie di Modena, Fano, Potenza, Gelbison, Monopoli e Giugliano.

