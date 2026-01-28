MERCATO: come cambia la situazione contrattuale in casa Catania

Cicerelli e Dini hanno inaugurato la stagione dei rinnovi in casa rossazzurra. Si è proseguito su questa strada con Raimo, Ierardi, Quaini e, negli ultimi giorni, Jimenez. Accordi siglati con scadenza a giugno 2027, ad eccezione del trequartista italo-spagnolo legatosi contrattualmente al Catania fino al 2028. Vedremo se ci saranno altre novità nei prossimi giorni. Resta da chiarire soprattutto la posizione contrattuale di Bethers, Allegretto, Celli e Di Tacchio, tutti vincolati alla società etnea fino a giugno di quest’anno. Alla luce anche dei recenti nuovi innesti vediamo come cambia la situazione tra le fila del Catania:
Portieri
Andrea Dini – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Klavs Bethers – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Difensori
Matteo Di Gennaro – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Mario Ierardi – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Andrea Allegretto – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Alessandro Celli – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Simone Pieraccini – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]
Mirko Miceli – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Riccardo Cargnelutti – [contratto fino al 30 giugno 2028]
Manuel Martic – [contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo]
Centrocampisti
Alessandro Quaini – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Alessandro Raimo – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Daniele Donnarumma – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Francesco Di Tacchio – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Tiago Casasola – [contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per il rinnovo]
Andrea Corbari – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Salvatore Aloi – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Giovanni Di Noia – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Fabio Ponsi – [contratto fino al 30 giugno 2028]
Kaleb Joel Jiménez Castillo – [contratto fino al 30 giugno 2028]
Francesco De Rose – Fuori lista [contratto fino al 30 giugno 2026]
Attaccanti
Michele D’Ausilio – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]
Gabriel Lunetta – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Emmanuele Cicerelli – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Francesco Forte – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito]
Alex Rolfini – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Salvatore Caturano – [contratto fino al 30 giugno 2028]
Giovanni Bruzzaniti – [contratto fino al 30 giugno 2029]
