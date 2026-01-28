MERCATO: come cambia la situazione contrattuale in casa Catania

Cicerelli e Dini hanno inaugurato la stagione dei rinnovi in casa rossazzurra. Si è proseguito su questa strada con Raimo, Ierardi, Quaini e, negli ultimi giorni, Jimenez. Accordi siglati con scadenza a giugno 2027, ad eccezione del trequartista italo-spagnolo legatosi contrattualmente al Catania fino al 2028. Vedremo se ci saranno altre novità nei prossimi giorni. Resta da chiarire soprattutto la posizione contrattuale di Bethers, Allegretto, Celli e Di Tacchio, tutti vincolati alla società etnea fino a giugno di quest’anno. Alla luce anche dei recenti nuovi innesti vediamo come cambia la situazione tra le fila del Catania:

Portieri

Andrea Dini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Klavs Bethers – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Difensori

Matteo Di Gennaro – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Mario Ierardi – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Andrea Allegretto – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Alessandro Celli – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Simone Pieraccini – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]

Mirko Miceli – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Riccardo Cargnelutti – [contratto fino al 30 giugno 2028]

Manuel Martic – [contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo]

Centrocampisti

Alessandro Quaini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Alessandro Raimo – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Daniele Donnarumma – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Francesco Di Tacchio – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Tiago Casasola – [contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per il rinnovo]

Andrea Corbari – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Salvatore Aloi – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Giovanni Di Noia – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Fabio Ponsi – [contratto fino al 30 giugno 2028]

Kaleb Joel Jiménez Castillo – [contratto fino al 30 giugno 2028]

Francesco De Rose – Fuori lista [contratto fino al 30 giugno 2026]

Attaccanti

Michele D’Ausilio – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]

Gabriel Lunetta – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Emmanuele Cicerelli – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Francesco Forte – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito]

Alex Rolfini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Salvatore Caturano – [contratto fino al 30 giugno 2028]

Giovanni Bruzzaniti – [contratto fino al 30 giugno 2029]

