Detto che si attendono gli arrivi di un difensore e di un centrocampista centrale – il primo prenderebbe il posto di Manuel Martic ed il secondo dell’infortunato Salvatore Aloi – la notizia delle ultime ore, che vede Matteo Stoppa in procinto di trasferirsi in prestito alla Sambenedettese, potrebbe spianare la strada verso l’approdo di nuovo esterno di centrocampo (destro o sinistro). In tal senso sono emersi i nomi di diversi profili accostati nelle ultime settimane al Catania: Gianluca Di Chiara (Catanzaro), Francesco Belli (Padova), Maxime Giron (Trapani), Luca Russo (Audace Cerignola) e Andrea Cagnano (Avellino). Attualmente mister Toscano dispone sulle corsie laterali di Casasola, Raimo e Donnarumma con Lunetta che, all’occorrenza, può giostrare come quinto di centrocampo. Liberando il posto di Stoppa, il Catania sfrutterebbe nuove energie sulle fasce e Lunetta si andrebbe a collocare con regolarità dalla trequarti in su.
MERCATO: con Stoppa verso la cessione, dentro un nuovo esterno di centrocampo?
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
Direttore della testata giornalistica catanese