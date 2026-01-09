MERCATO: Crisetig-Padova, il centrocampista spinge per il rinnovo

L’indiscrezione del ‘Corriere del Veneto’ relativa ad un forte interesse del Catania per Lorenzo Crisetig da una parte, la volontà esplicitata dal giocatore di prolungare l’accordo con il Padova dall’altra. Il contratto del centrocampista classe 1993 con i patavini scade il 30 giugno di quest’anno, il diretto interessato spinge per rinnovare con i patavini. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, più avanti è previsto un incontro con la società veneta per provare a raggiungere tale scopo. Al momento c’è distanza tra le parti. Il club rossazzurro rimane alla finestra nel caso in cui tra Crisetig ed il Padova dovessero venire meno le condizioni per il rinnovo. Pista difficile ma non da scartare a priori.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***