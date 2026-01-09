venerdì, 9 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoMERCATO: Crisetig-Padova, il centrocampista spinge per il rinnovo
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo PianoSerie B

MERCATO: Crisetig-Padova, il centrocampista spinge per il rinnovo

Redazione
By Redazione
0
346
foto padovacalcio.it

L’indiscrezione del ‘Corriere del Veneto’ relativa ad un forte interesse del Catania per Lorenzo Crisetig da una parte, la volontà esplicitata dal giocatore di prolungare l’accordo con il Padova dall’altra. Il contratto del centrocampista classe 1993 con i patavini scade il 30 giugno di quest’anno, il diretto interessato spinge per rinnovare con i patavini. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, più avanti è previsto un incontro con la società veneta per provare a raggiungere tale scopo. Al momento c’è distanza tra le parti. Il club rossazzurro rimane alla finestra nel caso in cui tra Crisetig ed il Padova dovessero venire meno le condizioni per il rinnovo. Pista difficile ma non da scartare a priori.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Ternana, l’arrivo di Panico allontana Leonardi?
Articolo successivo
BRUZZANITI: “Lottare su ogni pallone nel DNA di questo Catania. Uniti per andare lontano”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency