sabato, 17 Gennaio 2026
MERCATO: da Trapani possibili opportunità per il Catania?

Tifosi Trapani

Seg­berg e Stra­mac­cioni (riso­lu­zione), Car­riero alla Saler­ni­tana, Ciotti al Cosenza, Gran­dolfo e Negro al Casa­rano, Zuppel al Guidonia Montecelio, Fischnaller vicino al trasferimento al Ravenna. Una vera e propria fuga da Trapani, con altri giocatori che potrebbero lasciare i granata, viste le note vicissitudini societarie del club. Vedi Salines, Di Noia, Canotto e Galeotti. Chissà che non possano fare al caso del Catania alcuni di questi elementi, in particolare il primo ed il secondo.

Emmanuele Salines è un difensore di 25 anni con già una buona esperienza maturata in Serie C, Giovanni Di Noia un centrocampista classe 1994 che ha giocato tanto anche in B, in possesso di un buon tiro dalla distanza e che può ricoprire praticamente tutti i ruoli in mediana. In merito al laterale Maxime Giron, calciatore accostato al Catania settimane fa, i rossazzurri hanno preferito puntare su un profilo più giovane come Fabio Ponsi, in arrivo dal Modena. Il già citato Giuseppe Carriero (ex rossazzurro), invece, è approdato alla Salernitana ma il Catania aveva valutato anche lui come possibile opzione in mezzo al campo. Sempre da Trapani, intanto, rinforza la Primavera rossazzurra il giovane attaccante Kevin Moie, classe 2008.

