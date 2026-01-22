DI NOIA-CATANIA: affondo decisivo, il centrocampista atteso in città

“Sono un centrocampista di inserimento ma che si sacrifica molto anche in fase difensiva per dare equilibrio e aiutare la squadra“. Così, a luglio, si era presentato a stampa e tifosi del Trapani il centrocampista Giovanni Di Noia. Come riportato nei giorni scorsi, il calciatore classe 1994 rappresentava una delle opzioni in sede di calciomercato per i rossazzurri a centrocampo. I contatti ci sono stati e si sono intensificati nelle ultime ore, al punto da definire rapidamente l’intesa. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoC.com, Di Noia ha già lasciato Trapani ed è atteso nelle prossime ore a Catania per le visite mediche di rito. Pronto un anno e mezzo di contratto.

Di Noia, cresciuto calcisticamente a Bari, ha maturato esperienza tra Serie B e C indossando, tra le altre, le maglie di Ternana, Cesena, Carpi, Perugia e Foggia. Con quest’ultima in due stagioni ha collezionato 66 presenze e 4 gol. A giugno 2024 si trasferì alla Virtus Entella. Con 34 presenze e 5 reti – tra campionato e Coppa Serie C – ha contribuito alla promozione del club biancoceleste in Serie B conquistando anche la Supercoppa Serie C, esperienza condivisa con Andrea Corbari, oggi rossazzurro. Per Di Noia, che possiede anche un ottimo tiro dalla distanza, può ricoprire diversi ruoli (all’occorrenza giocando anche sulle corsie laterali) e vanta una buona capacità di corsa, sono quasi 400 le presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali.

