MERCATO: Di Noia resta una valida opzione per il centrocampo del Catania

“Sono un centrocampista di inserimento ma che si sacrifica molto anche in fase difensiva per dare equilibrio e aiutare la squadra“. Così, a luglio, si era presentato a stampa e tifosi del Trapani il centrocampista Giovanni Di Noia. Come riportato nei giorni scorsi, il calciatore classe 1994 rappresenta una delle opzioni in sede di calciomercato per i rossazzurri a centrocampo. I contatti ci sono stati e ci sono tuttora, segno che il profilo piace. Valutazioni in corso.

Di Noia, cresciuto calcisticamente a Bari, ha maturato esperienza tra Serie B e C indossando, tra le altre, le maglie di Ternana, Cesena, Carpi, Perugia e Foggia. Con quest’ultima in due stagioni ha collezionato 66 presenze e 4 gol. A giugno 2024 si trasferì alla Virtus Entella. Con 34 presenze e 5 reti – tra campionato e Coppa Serie C – contribuì alla promozione del club biancoceleste in Serie B conquistando anche la Supercoppa Serie C, esperienza condivisa con Andrea Corbari, oggi rossazzurro.

Per Di Noia, che possiede anche un ottimo tiro dalla distanza, può ricoprire diversi ruoli (all’occorrenza giocando anche sulle corsie laterali) e una buona capacità di corsa, sono quasi 400 le presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali. Tantissima esperienza al servizio di qualsiasi squadra desideri assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Tuttora il suo cartellino appartiene al Trapani, domenica scorsa ha scaldato la panchina e, nel fuggi fuggi generale dal club granata, anche lui appare destinato ad andare via. Il Catania tiene in buona considerazione l’ipotesi Di Noia, lavorando su più tavoli per trovare la soluzione migliore in chiave mercato.

