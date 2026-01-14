MERCATO: Forti, il giovane etneo lascia di nuovo Catania. Occasione per mettersi in mostra

Nessuno spiraglio in prima squadra per il giovane centrocampista Carmelo Forti. Così si è proceduto con l’avviamento della trattativa per il trasferimento in prestito del ragazzo catanese. Ripartire dalla Serie D, con il Ragusa, è un’occasione per lui di mettersi in mostra. Non è la prima volta che lascia il Catania. Era già successo forzatamente qualche anno fa dopo il fallimento del Calcio Catania, quando il Cittadella approfittò dello svincolo del giocatore per accoglierlo nel proprio settore giovanile. Forti ha militato sia nella formazione Under 17 che nella Primavera del Cittadella. In seguito si è concretizzato il ritorno nella “sua” Catania.

Per lui, però, solo qualche presenza con il Catania dei “grandi”, trovando anche il primo gol la scorsa stagione: un gol cancellato dagli almanacchi, essendo stato realizzato contro il Taranto poi estromesso dal campionato, ma pur sempre un momento da ricordare per il ragazzo. “Da bambino sognavo ad occhi aperti questo momento, ma viverlo è un’emozione che supera ogni aspettativa. Non è solo un gol: è il risultato di ogni caduta e risalita, di ogni passo avanti e di tutti quelli che mi hanno sostenuto lungo il cammino. Questa maglia rappresenta qualcosa di più di un simbolo: è casa, è famiglia, è orgoglio”, le sue parole. Adesso per il centrocampista classe 2006 arriva l’opportunità di maturare esperienza in una realtà di serie inferiore ma che, comunque, gli consentirà di proseguire il percorso di crescita mettendo importanti minuti nelle gambe.

