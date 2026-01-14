mercoledì, 14 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoMERCATO | Gallo accostato anche al Catania. Vrenna (D.G. Crotone): "Non vogliamo...
CalciomercatoCatania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

MERCATO | Gallo accostato anche al Catania. Vrenna (D.G. Crotone): “Non vogliamo distruggere il club…”

Redazione
By Redazione
0
1106

Tra i profili più importanti in casa Crotone spicca il centrocampista classe 1997 Andrea Gallo. Più fonti di mercato lo hanno accostato anche al Catania nelle ultime settimane. Il Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 14 gennaio, avvicina il giocatore ai rossazzurri ma anche a Picerno e Salernitana.

Il Direttore Generale del Crotone Raffaele Vrenna, però, ai canali ufficiali del club parla così di un’eventuale cessione dei pezzi pregiati della squadra e dello stesso Gallo: “Se avessimo voluto distruggere il Crotone, avremmo accettato un’offerta importantissima per Gomez, che è il nostro capitano: non l’abbiamo nemmeno presa in considerazione. Lo stesso vale per Gallo e per altri giocatori di valore. Nel calcio bisogna sempre bilanciare l’aspetto tecnico con quello economico. Quando è possibile trovare rimpiazzi di qualità e contemporaneamente sostenere la società con qualche cessione importante, lo facciamo. Abbiamo diversi giocatori che possono uscire, ma non si tratta di cessioni forzate: se arriveranno richieste serie, valuteremo, ma sempre garantendo ricambi di pari livello”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “La maglia rossazzurra consegnata a Ventola, Cassano e Adani”
Articolo successivo
SERIE C – La Top 11 di TuttoC, presenti Di Gennaro e mister Toscano: “Impressionanti i numeri casalinghi del Catania”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency