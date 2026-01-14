MERCATO | Gallo accostato anche al Catania. Vrenna (D.G. Crotone): “Non vogliamo distruggere il club…”

Tra i profili più importanti in casa Crotone spicca il centrocampista classe 1997 Andrea Gallo. Più fonti di mercato lo hanno accostato anche al Catania nelle ultime settimane. Il Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 14 gennaio, avvicina il giocatore ai rossazzurri ma anche a Picerno e Salernitana.

Il Direttore Generale del Crotone Raffaele Vrenna, però, ai canali ufficiali del club parla così di un’eventuale cessione dei pezzi pregiati della squadra e dello stesso Gallo: “Se avessimo voluto distruggere il Crotone, avremmo accettato un’offerta importantissima per Gomez, che è il nostro capitano: non l’abbiamo nemmeno presa in considerazione. Lo stesso vale per Gallo e per altri giocatori di valore. Nel calcio bisogna sempre bilanciare l’aspetto tecnico con quello economico. Quando è possibile trovare rimpiazzi di qualità e contemporaneamente sostenere la società con qualche cessione importante, lo facciamo. Abbiamo diversi giocatori che possono uscire, ma non si tratta di cessioni forzate: se arriveranno richieste serie, valuteremo, ma sempre garantendo ricambi di pari livello”.

