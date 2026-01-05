MERCATO: Gyabuaa-Catania, la situazione. Armellino tra le alternative

Quale futuro per Emmanuel Gyabuaa? Il Catania mantiene un forte interesse nei confronti del centrocampista attualmente in prestito all’Avellino, di proprietà dell’Atalanta. Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, si è evidenziato come il Catania stia cercando l’accordo innanzitutto con il giocatore su entità dell’ingaggio e durata del contratto perchè, rispetto ad una fase iniziale in cui le parti sembravano molto vicine, c’è stato l’inserimento di Mantova e Reggiana. Questo ha destabilizzato i termini della trattativa per la parte economica dell’ingaggio del calciatore.

Il Catania sta cercando di ricucire la distanza sull’ingaggio per poi contattare direttamente la casa madre (Atalanta) per la valutazione del cartellino. L’operazione si andrebbe a concretizzare, eventualmente, a titolo definitivo. Qualora Gyabuaa lasciasse Avellino, la società irpina dovrebbe corrispondere una penale di 70mila euro, ma i biancoverdi spingono affinchè sia il club acquirente ad accollarsi tale importo. Se la trattativa per Gyabuaa non dovesse decollare, come riportato nei giorni scorsi il Catania mantiene l’attenzione su Andrea Vallocchia della Ternana e Luca Palmiero dell’Avellino. Un altro nome valutato è quello di Marco Armellino, giocatore classe 1989 anch’egli in forza all’Avellino con tanta esperienza maturata in Serie B e C.

