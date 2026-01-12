MERCATO: Gyabuaa, l’Atalanta chiede di più al Catania. Jimenez, nuovi passi avanti. Bethers, gli etnei vorrebbero il rinnovo

Non si sblocca, almeno per il momento, la trattativa per l’acquisizione di Emmanuel Gyabuaa. Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, nel fine settimana il Catania ha formulato un’offerta d’acquisto a titolo definitivo all’Atalanta, club proprietario del cartellino, superiore alla proposta economica inoltrata al Pineto per Giovanni Bruzzaniti ma che la società bergamasca non ritiene congrua. A questo punto il Catania ha due possibilità: migliorare l’offerta o guardare ad altri obiettivi.
Andrea Vallocchia e Luca Palmiero rispettivamente verso la permanenza alla Ternana ed all’Avellino. I rossazzurri, in alternativa a Gyabuaa, sondano il terreno per un calciatore che, nei prossimi giorni, dovrebbe fare la risoluzione con una squadra di Serie C avente in curriculum più di 10 presenze in Serie A e più di 150 presenze in Serie B. Capitolo Kaleb Jimenez: ulteriori passi avanti nella trattativa per il rinnovo biennale. Cresce l’ottimismo sul positivo epilogo della trattativa. Klavs Bethers: il Catania vorrebbe trattare anche il prolungamento del vincolo contrattuale del portiere classe 2003, attualmente in scadenza a giugno.
