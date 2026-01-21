mercoledì, 21 Gennaio 2026
MERCATO: Gyabuaa passa ufficialmente alla Salernitana

Il Catania lo ha trattato a lungo, non raggiungendo l’accordo economico con l’Atalanta. La società rossazzurra avrebbe voluto assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 2001 Emmanuel Gyabuaa a titolo definitivo, ma le elevate richieste dei bergamaschi hanno fatto desistere il Catania. Si è inserita nella trattativa, allora, la Salernitana che ha definito in queste ore l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Sfumato l’accordo per Gyabuaa, il Catania ha già da qualche giorno virato su altri potenziali obiettivi.

