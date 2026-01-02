venerdì, 2 Gennaio 2026
MERCATO: Gyabuaa resta nei radar di Catania e Mantova, ma le tempistiche si allungano

Si allungano i tempi per definire il trasferimento di Emmanuel Gyabuaa, centrocampista in uscita dall’Avellino. Il cartellino del giocatore appartiene all’Atalanta, che lo aveva ceduto a titolo temporaneo agli irpini. Trattandosi di risoluzione del contratto di prestito, c’è una penale di 70mila euro che l’Avellino dovrebbe corrispondere ai nerazzurri (fonte sportchannel214.it). Gli irpini propongono che a sborsare tale cifra sia il Mantova o il Catania, ad oggi le società principalmente interessate (per il momento solo un sondaggio da parte della Reggiana, ndr) e non intendono accollarsi il pagamento della penale. Una soluzione in qualche modo si troverà, infatti l’Avellino ha già sondato il mercato alla ricerca di un sostituto, ma bisogna ancora attendere per definire il futuro di Gyabuaa.

