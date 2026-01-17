sabato, 17 Gennaio 2026
MERCATO: Gyabuaa-Salernitana, Cargnelutti-Catania? I duelli tra i due club continuano

Dalla sessione estiva di calciomercato ad oggi, sono sempre più numerosi i duelli di mercato tra Catania e Salernitana. Da Capomaggio a Casasola, passando per Varone e de Boer, Forte e Longobardi, solamente per citarne alcuni dei giocatori contesi dalle due società. Negli ultimi giorni i nomi più caldi sono quelli di Emmanuel Gyabuaa e Riccardo Cargnelutti.

Il primo, a lungo corteggiato dal Catania in questa sessione di calciomercato, è stato vicino al passaggio in rossazzurro ma la società etnea non ha trovato l’accordo sulla parte economica con l’Atalanta proprietaria del cartellino. Accordo che, invece, la Salernitana ha in pugno e dovrebbe, salvo sorprese, ufficializzare l’ingaggio del centrocampista nelle prossime ore. Per Cargnelutti, difensore del Crotone, i granata hanno invece effettuato più di un tentativo per accaparrarselo. Dopo l’infortunio di Di Gennaro, però, l’inserimento deciso del Catania (più defilato il Cosenza) potrebbe cambiare le carte in tavola spingendo per il trasferimento del difensore sotto il vulcano.

