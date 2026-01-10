sabato, 10 Gennaio 2026
MERCATO: Gyabuaa sempre più lontano da Avellino. E’ fuori dai convocati

Quest’oggi, al “Partenio-Lombardi”, si giocherà in Serie B il confronto Avellino-Sampdoria. Per l’occasione sono stati esclusi dalla lista dei convocati biancoverdi anche quei giocatori fuori per scelta tecnica e in odore di partenza. Tra questi il difensore Claudio Manzi (verso Crotone), l’attaccante Ciro Panico (destinato alla Ternana) e soprattutto il centrocampista Emmanuel Gyabuaa, per la prima volta escluso dalla lista delle convocazioni in questa stagione dopo 5 partite disputate e numerose panchine collezionate.

Il Catania resta in forte pressing su Gyabuaa, richiesto anche da alcune società cadette. Bisognerà anche raggiungere un accordo con l’Atalanta, club proprietario del cartellino del calciatore classe 2001, una volta che l’Avellino avrà ottenuto la risoluzione del contratto di prestito (c’è una penale da 70mila euro che va corrisposta ai bergamaschi, ndr). La società rossazzurra spinge affinchè si possa sbloccare al più presto la trattativa.

