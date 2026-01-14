MERCATO: il Catania non ha esercitato l’opzione per riprendere subito Leonardi, resta in Umbria fino a giugno

Simone Leonardi continuerà il percorso di crescita alla Ternana. L’attaccante catanese che il Catania ha ceduto in prestito alla società umbra non si muoverà dal club rossoverde fino al 30 giugno. Leonardi rappresenta un investimento molto importante in prospettiva futura per il club etneo che ha fatto firmare al ragazzo, in estate, un contratto della durata complessiva di ben cinque anni. Ad oggi il giocatore classe 2005 ha totalizzato 19 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C, 5 gol e 2 assist. C’è stato un confronto tra le dirigenze di Catania e Ternana, nel corso del quale è emersa la volontà dei rossoverdi di non privarsi del calciatore e la rinuncia, da parte del Catania, di non esercitare l’opzione per riprendere subito Leonardi. Rientrerà alla base a fine stagione.

