MERCATO: in difesa la priorità resta Miceli, anche Capuano tra le idee. Altri club su Manzi

34 anni compiuti qualche mese fa, il capitano della Ternana Marco Capuano è un altro dei profili tenuti in considerazione dal Catania in chiave mercato secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione. Il difensore centrale, però, dopo un colloquio con la dirigenza rossoverde avrebbe manifestato la volontà di proseguire la stagione in Umbria. Difficilmente Capuano si trasferirà altrove in questa sessione di calciomercato. In tal senso la priorità rimane Mirko Miceli, prosegue la trattativa con il Monopoli ma al momento c’è distanza tra domanda e offerta. La volontà del giocatore di accettare la proposta del Catania è un’arma in più a favore del club rossazzurro e potrebbe avere il suo peso all’interno dell’operazione. A proposito di difensori accostati spesso agli etnei nelle ultime settimane, per il classe 2000 Claudio Manzi dell’Avellino si registra l’interesse di un numero crescente di squadre: Arezzo, Novara, Ascoli, Crotone e Cosenza (fonte TuttoC).

