MERCATO: Jimenez-Catania, accordo per il rinnovo

“Ci auguriamo che la vicenda finisca bene. Kaleb si trova benissimo a Catania. Sono quelle situazioni che vanno per le lunghe, vanno lavorate con piccole cose da limare. Non parlo di sensazioni positive perchè sappiamo come andò a finire con riferimento a Inglese, ma Kaleb vuole rimanere e penso che questo sia un punto di partenza importante”. Non si è sbilanciato più di tanto, qualche settimana fa, il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore sulla trattativa per il rinnovo di Kaleb Jimenez. Il dialogo tra le parti, comunque, è proseguito in questi giorni andando verso la direzione di un avvicinamento tra le parti. Anzi, nelle ultime ore i colleghi de La Casa di C assicurano che il trequartista italo-spagnolo ha raggiunto l’accordo col Catania fino al 30 giugno 2028, estendendo quindi di due anni il rapporto professionale con la società rossazzurra. Aggiornamento di mercato che mette a tacere alcune voci che si erano sparse in giro su un possibile trasferimento di Jimenez.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***