mercoledì, 7 Gennaio 2026
MERCATO: Jimenez, il Catania non vuole ripetere un nuovo ‘caso Inglese’

Livio Giannotta
foto Catania FC

Ci auguriamo che la vicenda finisca bene. Kaleb si trova benissimo a Catania. Sono quelle situazioni che vanno per le lunghe, vanno lavorate con piccole cose da limare. Non parlo di sensazioni positive perchè sappiamo come andò a finire con riferimento a Inglese, ma Kaleb vuole rimanere e penso che questo sia un punto di partenza importante”. Non si è sbilanciato più di tanto, nei giorni scorsi, il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore sulla trattativa per il rinnovo di Kaleb Jimenez. Il dialogo tra le parti, però, continua e le indiscrezioni delle ultime ore vanno verso un avvicinamento tra le parti.

Ad oggi il vincolo contrattuale scade il 30 giugno di quest’anno. Non mancano le sirene di mercato provenienti anche dalla B, in ogni caso il Catania non si priverà del giocatore in questa sessione di mercato e, soprattutto, ha incassato la volontà di Jimenez di rimanere. Volontà che si va ad incastrare con quella della società rossazzurra che, a questo punto, vorrebbe evitare il ripetersi di un nuovo ‘caso Inglese’ a fine stagione. L’auspicio è che sia davvero solo questione di tempo per ratificare l’accordo per il prolungamento del contratto.

La scorsa estate Roberto Inglese ha preferito rifiutare la proposta di rinnovo del Catania per seguire il ds Faggiano a Salerno quando, nei giorni precedenti, Pastore manifestava fiducia per la permanenza dell’attaccante ai piedi dell’Etna. Il matrimonio di Inglese con il Catania s’interruppe sul più bello, scatenando la delusione di tanti tifosi che non si aspettavano il suo addio. Non a caso l’accoglienza riservata ad Inglese al ritorno al “Massimino” da avversario non è stata delle migliori. Stavolta, invece, sembrano emergere segnali positivi. Distanza minima tra domanda e offerta, ci sono alcuni dettagli da limare nell’ambito di una trattativa lunga che, con un pò di buon senso, potrebbe concretizzarsi con esito positivo trovando un punto d’incontro a metà strada.

