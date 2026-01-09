MERCATO: lista dei 23, la situazione in casa Catania

I club potranno inserire nella lista professionisti al massimo 23 calciatori con status di professionista (art. 28 NOIF) o apprendista professionista (art. 33 bis NOIF). Fanno eccezione i nati dopo il 1° gennaio 2003 e provenienti dal proprio settore giovanile, utilizzabili senza limiti ma da inserire in una lista separata. E’ quanto dispone il regolamento della Lega Pro a cui tutte le società devono attenersi, onde evitare pesanti sanzioni. La situazione attuale in casa Catania vede i seguenti giocatori in lista professionisti, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Andrea Dini, Klavs Bethers

DIFENSORI – Simone Pieraccini, Matteo Di Gennaro, Manuel Martic, Mario Ierardi, Andrea Allegretto, Alessandro Celli

CENTROCAMPISTI – Daniele Donnarumma, Tiago Casasola, Alessandro Raimo, Francesco Di Tacchio, Alessandro Quaini, Kaleb Jimenez, Salvatore Aloi, Andrea Corbari, Michele D’Ausilio

ATTACCANTI – Gabriel Lunetta, Giovanni Bruzzaniti, Emmanuele Cicerelli, Matteo Stoppa, Salvatore Caturano, Alex Rolfini, Francesco Forte.

In totale fanno 24 su 23. Tenendo conto della vicina cessione alla Sambenedettese di Stoppa, con questa si pareggerebbe il conto dei calciatori rientranti nell’elenco dei 23. Un centrocampista centrale prenderebbe successivamente il posto di Aloi, un difensore quello di Martic. Queste sono le situazioni prioritarie al momento. Per il resto non si esclude l’approdo alle pendici dell’Etna di un nuovo esterno di centrocampo oppure un’altra possibilità legata all’infortunato Cicerelli. Con l’arrivo di Bruzzaniti, attualmente il Catania sopperisce alla mancanza dell’ex Ternana. Cicerelli, però, sta facendo passi da gigante nel percorso di recupero e chissà che non rientri prima del previsto, magari in tempo per affrontare il rush finale del campionato. Ecco perchè il Catania riflette sulla possibilità di non liberare il posto di Cicerelli.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***