MERCATO: Luperini, c’è anche l’ipotesi Perugia

Detto nei giorni scorsi del Gubbio, successivamente per Gregorio Luperini è circolata l’ipotesi Campobasso. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta tuttoc.com, c’è un nuovo club accostato al centrocampista in uscita dal Catania. Trattasi del Perugia. La società biancorossa è alla ricerca di un valido rinforzo in quel settore di campo. In tal senso valuta quello che rappresenterebbe un ritorno. Luperini, infatti, ha già vestito la maglia del Perugia nella stagione 2022/23 totalizzando 35 presenze con 5 reti all’attivo in Serie B, esperienza conclusa con la retrocessione in C. Per il calciatore pisano classe 1994 si cerca una nuova sistemazione dopo un prolungato periodo d’inattività.

