MERCATO: Luperini in direzione Livorno

Trovata una nuova sistemazione per Gregorio Luperini. Il centrocampista del Catania, fuori dal progetto tecnico rossazzurro, dopo avere vissuto questi mesi da fuori lista verrà ceduto al Livorno. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC, Luperini è diretto in Toscana con la formula del prestito. Il calciatore pisano classe 1994 è stato accostato nelle ultime settimane a Gubbio, Campobasso e Perugia. Adesso si appresta a ripartire dalla squadra amaranto (quindicesima nel girone B di Serie C, ndr) dove attualmente militano ben otto ex calciatori del Catania: i difensori Mario Noce e Salvatore Monaco, il terzino sinistro Kevin Haveri, i centrocampisti Moses Odjer e Nana Welbeck, l’esterno Kevin Biondi, il trequartista Diego Peralta e l’attaccante Samuel Di Carmine.

