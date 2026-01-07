MERCATO: Luperini-Livorno, scetticismo tra i tifosi amaranto

Il Livorno presenta così, attraverso la nota stampa diffusa nelle ultime ore, Gregorio Luperini: “Giocatore di esperienza con oltre 350 presenze tra i professionisti, fa il suo esordio tra i grandi con la maglia del Pontedera dopo l’esperienza nelle giovanili della Sampdoria. Dopo un periodo tra Juventus e Cremonese disputa numerose stagioni da protagonista con le maglie di Pistoiese, Trapani, Palermo, Perugia e Ternana tra Serie B e C. Arriva a Livorno da Catania con la formula del prestito. Benvenuto Gregorio!”.

Il trasferimento in prestito dal Catania si è concretizzato nel giro di poco tempo, dopo che il calciatore pisano era stato accostato a Gubbio, Campobasso e Perugia. Non manca, però, lo scetticismo dei tifosi livornesi. Commenti sparsi sul web ed in particolare nella pagina Facebook ufficiale del Livorno evidenziano le perplessità di più di qualche sostenitore amaranto. Vedi motivi campanilistici (si sa bene che tra Pisa e Livorno non corre buon sangue) ma, soprattutto, il prolungato periodo d’inattività del calciatore che ha avuto anche diversi problemi di natura fisica, sottolineando il fatto che si tratti di una “scommessa” per il club toscano. C’è, tuttavia, anche chi sottolinea il curriculum di un giocatore che ha spesso fatto bene in carriera e, se sta bene fisicamente, può tornare a fare la differenza. Il campo premierà la scelta del Livorno?

