MERCATO: Manzi, il difensore verso Crotone

Come riportato giovedì, altri club hanno manifestato interesse per Claudio Manzi. La pista Catania si è raffreddata e, anzi, nelle ultime ore si apprende da La Casa di C che è in dirittura d’arrivo la trattativa per il passaggio dall’Avellino al Crotone del difensore classe 2000. Mancano da limare gli ultimi dettagli, poi il calciatore vestirà la maglia rossoblu a titolo definitivo. La società etnea, come più volte evidenziato, ha sempre visto come obiettivo primario il profilo di Mirko Miceli, per il quale continua a lavorare per trovare la quadra con il Monopoli.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***