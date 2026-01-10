sabato, 10 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoMERCATO: Manzi, il Monopoli prova a soffiarlo al Crotone. Sbloccherebbe Miceli al...
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Manzi, il Monopoli prova a soffiarlo al Crotone. Sbloccherebbe Miceli al Catania

Redazione
By Redazione
0
127

Secondo quanto riporta La Casa di C, nelle ultime ore c’è stato un inserimento del Monopoli nella trattativa per il passaggio del difensore Claudio Manzi dall’Avellino al Crotone. Evidentemente i biancoverdi pugliesi stanno sondando il mercato alla ricerca di un sostituto di Mirko Miceli, liberando il trasferimento di quest’ultimo in direzione Catania. L’operazione Manzi-Crotone era in dirittura d’arrivo ma attenzione al Monopoli che prova a soffiare il giocatore ai calabresi, favorendo il passaggio al Catania di Miceli, che ha già un accordo di massima con la società etnea.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
BRUZZANITI: a Catania il salto di qualità tanto atteso, dimostrando di essere all’altezza dei colori rossazzurri
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency