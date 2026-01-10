MERCATO: Manzi, il Monopoli prova a soffiarlo al Crotone. Sbloccherebbe Miceli al Catania

Secondo quanto riporta La Casa di C, nelle ultime ore c’è stato un inserimento del Monopoli nella trattativa per il passaggio del difensore Claudio Manzi dall’Avellino al Crotone. Evidentemente i biancoverdi pugliesi stanno sondando il mercato alla ricerca di un sostituto di Mirko Miceli, liberando il trasferimento di quest’ultimo in direzione Catania. L’operazione Manzi-Crotone era in dirittura d’arrivo ma attenzione al Monopoli che prova a soffiare il giocatore ai calabresi, favorendo il passaggio al Catania di Miceli, che ha già un accordo di massima con la società etnea.

