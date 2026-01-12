MERCATO: Manzi, ufficiale il passaggio al Monopoli

Come riportato nei giorni scorsi, il Monopoli ha tentato l’inserimento nella trattativa per il passaggio di Claudio Manzi dall’Avellino al Crotone. Missione compiuta. I biancoverdi hanno ufficializzato in queste ore proprio l’ingaggio del difensore che approda alla corte di mister Colombo con la formula del prestito. Operazione che, di fatto, “libera” Mirko Miceli in direzione Catania. Il nome di Manzi era stato accostato ai rossazzurri le scorse settimane, ma non ha mai rappresentato una pista calda. A differenza di Miceli, per cui il Catania ha spinto con decisione fino all’inizio, facendo leva sulla volontà del calciatore per abbassare le pretese economiche del Monopoli.

