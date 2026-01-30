MERCATO: Martic, interesse del Chievo Verona

Possibile trasferimento al Chievo Verona per Manuel Martic? Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore è al lavoro per cercare una nuova sistemazione al difensore austriaco classe 1995, escluso dalla lista e, pertanto, fuori dal progetto tecnico rossazzurro. Secondo quanto informano i colleghi de La Casa di C, la società veneta ha manifestato interesse nei confronti di Martic. Per il giocatore si tratterebbe di un trasferimento in Serie D, dopo che le scorse settimane era stato accostato ad alcuni club di C (Lecco, Pro Patria e Gubbio). Al Chievo troverebbe l’ex attaccante del Catania Rocco Costantino, autore sin qui di 7 reti con la squadra seconda nel girone B alle spalle della Caratese.

