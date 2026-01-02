MERCATO: Martic, richieste per il calciatore austriaco

Due gettoni di presenza, tre includendo la Coppa Italia Serie C prima dell’infortunio riportato a Cosenza che lo ha tenuto fermo ai box per qualche mese. Manuel Martic potrebbe lasciare Catania nella sessione invernale del calciomercato. Il calciatore classe 1995, secondo informazioni raccolte da Telecolor, sarebbe finito nel mirino del Lecco, squadra in cui Martic ha già militato nella seconda parte della stagione scorsa. Sulle sue tracce anche Gubbio e Pro Patria. L’eventuale approdo di un nuovo difensore alla corte di Mimmo Toscano spianerebbe la strada verso il trasferimento del difensore/centrocampista austriaco, attualmente sotto contratto con il Catania fino a giugno con opzione per il rinnovo.

