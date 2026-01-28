MERCATO: Miceli-Catania, dal corteggiamento estivo alla trattativa sbloccata a gennaio

“Speravo già in estate di venire a Catania, quando ho saputo che c’era la possibilità di tornare ho spinto affinché tutto si concretizzasse“. Mrko Miceli si è espresso così, nei giorni scorsi, dopo il vittorioso esordio stagionale con la maglia del Catania contro il Cosenza. Il difensore calabrese ha confermato, dunque, che il corteggiamento del club rossazzurro era partito già nella sessione estiva di calciomercato. Contatti furono avviati dal diesse Pastore per capire se potessero esserci i presupposti per sbloccare la trattativa. La società pugliese fece subito muro, lasciando intuire però che nella finestra di gennaio potessero esserci margini per riparlarne. Come poi in effetti è stato.

Il Monopoli aveva anche pensato alla possibilità di prolungare il contratto in scadenza a giugno 2026. Esisteva un’opzione esercitabile. Negli ultimi mesi, però, il ritorno di fiamma del Catania – in piena lotta promozione – ha fatto sì che il difensore spingesse in misura decisiva per il trasferimento alle pendici dell’Etna. Miceli lo ha davvero fortemente voluto. Il ragazzino cresciuto nel settore giovanile rossazzurro e che faceva da raccattapalle al “Massimino” nell’anno del salto del Catania in Serie A, non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di tornare dove tutto era iniziato.

Ben presto le prove di resistenza del Monopoli, che chiedeva originariamente una cifra superiore ai 100mila euro, hanno ceduto il passo al buon senso. Ridimensionando in maniera piuttosto significativa la richiesta economica iniziale per soddisfare le esigenze di un giocatore che ha dato tanto alla causa biancoverde in questi anni e meritava Catania. Il giusto premio per chi, all’età di 34 anni, dopo tanta gavetta non desiderava altro che lottare per grandi obiettivi in una piazza affascinante, ambiziosa e affamata di calcio.

