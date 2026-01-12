lunedì, 12 Gennaio 2026
MERCATO: Miceli-Catania, mercoledì il difensore potrebbe aggregarsi al gruppo

Quasi del tutto definita l’operazione Miceli con il Monopoli, dopo che in settimana c’è stata l’accelerazione decisiva. Preso atto del desiderio del difensore di accettare la proposta del Catania, pur di tenere un giocatore scontento il Monopoli ha preferito assecondare la sua volontà. Secondo quanto appreso nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, la società pugliese aveva chiesto al Catania una riformulazione delle modalità di pagamento del cartellino di 50mila euro, a fronte di una richiesta iniziale molto più alta. Il Catania ha modificato leggermente le condizioni di pagamento, come indicato dal club biancoverde. Predisposte le visite mediche per la giornata di martedì affinchè Mirko Miceli possa aggregarsi al gruppo il giorno successivo, preparandosi per la gara contro la sua ex squadra.

