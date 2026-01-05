lunedì, 5 Gennaio 2026
MERCATO: Miceli-Catania, situazione ancora bloccata

foto S. S. Monopoli 1966

Al momento non ci sono segnali di svolta da Monopoli per l’esperto difensore centrale Mirko Miceli, regolarmente convocato in occasione della sfida di Cosenza. Il Catania ha sondato il terreno, chiedendo quali fossero le condizioni economiche per intavolare la trattativa. Per la società biancoverde se ne può parlare, ma attraverso una base di prezzo ritenuta elevata dalla dirigenza etnea. Lo scenario potrebbe anche mutare nei prossimi giorni, prevalendo magari la volontà del giocatore, che è quella di trasferirsi in Sicilia. Il Catania però ha fretta di chiudere e, nel frattempo, valuta altri profili per la difesa: Solcia (Sorrento), Manzi (Avellino) e Carillo (Sorrento) i nomi emersi negli ultimi giorni, non gli unici. Il club rossazzurro si priverà di Manuel Martic (richiesto da Lecco, Pro Patria e Gubbio) solamente in caso di arrivo di un nuovo difensore.

