giovedì, 8 Gennaio 2026
Calciomercato

MERCATO: Miceli, il Catania rilancia

Redazione
Il Catania continua a spingere per Mirko Miceli. L’esperto difensore del Monopoli piace molto alla società rossazzurra che sta provando in tutti i modi a trovare un accordo con i pugliesi per definire l’operazione, avendo già incassato il sì dello stesso Miceli che sarebbe felice di tornare alle pendici dell’Etna dopo l’esperienza vissuta nelle giovanili ad inizio carriera. Il club biancoverde è sempre stato chiaro nel sottolineare che si priverà del giocatore solo attraverso un importante esborso economico. Secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C, il Catania ha formulato una nuova proposta nel tentativo di sbloccare la trattativa.

