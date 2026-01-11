domenica, 11 Gennaio 2026
MERCATO: Monopoli, Miceli non figura neanche in panchina. Si avvicina il trasferimento al Catania

foto S. S. Monopoli 1966

“Miceli si è allenato ed è sempre stato presente. Finché non ci saranno altre notizie verrà tenuto in considerazione e scenderà in campo”. L’allenatore del Monopol Alberto Colombo si era così espresso in sala stampa, alla vigilia del match con il Siracusa in merito alla disponibilità di Mirko Miceli, al centro di una trattativa con il Catania. Ebbene si apprende che il difensore biancoverde non figura neanche in panchina. Segno inequivocabile che si avvicina la sua partenza, direzione Catania. Miceli, a meno di sorprese, prenderà il posto in lista di Manuel Martic, destinato altrove. Pronto un contratto biennale.

