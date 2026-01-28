MERCATO: Pastore al lavoro in uscita

Il mercato in entrata del Catania ha fatto registrare alcuni innesti di spessore per la categoria nella sessione di gennaio. L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha preannunciato a mezzo stampa che non ci saranno ulteriori acquisti. Alla voce relativa alle uscite, però, il lavoro prosegue. Il direttore sportivo Ivano Pastore cercherà di piazzare altrove, infatti, il difensore/centrocampista Manuel Martic. Solo un paio di presenze poco convincenti per lui tra campionato e Coppa Italia, motivo da ricercare soprattutto nei problemi di natura fisica riscontrati che lo hanno costretto a rimanere fermo ai box per qualche mese.

Le scorse settimane era emersa l’ipotesi legata ad un possibile trasferimento al Gubbio, alla Pro Patria oppure al Lecco, squadra in cui ha già militato nella seconda parte della scorsa stagione. Vedremo se, nei prossimi giorni, il Catania riuscirà a trovare una nuova sistemazione per il giocatore austriaco classe 1995.

C’è, poi, da verificare la possibilità di liberare Francesco De Rose dal vincolo con il club rossazzurro. L’esperto centrocampista classe 1987 è fuori lista da mesi. Non rientra nei piani tecnici, ha accettato la volontà societaria pur ammettendo di essere rimasto deluso dall’allenatore calabrese a livello umano (“Ho sempre accettato tutte le decisioni, anche quelle sofferte perchè questo è il mondo del calcio e quando qualcuno sopra di te decide io accetto tutto in modo molto sereno. Sotto il profilo umano, però, un pò Toscano mi ha deluso. Questo lo devo dire e non mi nascondo. Non ho altre cose contro di lui perchè abbiamo condiviso degli anni importanti e vinto tanti campionati, dispiace passare questo periodo ma purtroppo sono scelte”, disse tempo fa al podcast Onda Bianconera).

De Rose ha un contratto in scadenza a giugno. In questi mesi qualcosa si è mosso con società di Serie C e D. In particolare lo stesso ex giocatore del Cesena aveva sottolineato l’esistenza di una trattativa in estate con il Cosenza. Poi, però, l’operazione non si è concretizzata. Anche nell’ultimo periodo è tornato di moda l’ipotesi Cosenza. I prossimi giorni diranno se questa pista è destinata a riaprirsi o se, invece, ci sarà uno scenario diverso. Da non escludere, infine, altri movimenti in uscita relativi a giovani di proprietà del club etneo.

