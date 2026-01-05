MERCATO: per il Catania un giovane attaccante in arrivo dal Trapani

In arrivo un giovane rinforzo per il Catania proveniente da Trapani. Trattasi di Kevin Moie, attaccante classe 2008 (fonte La Casa di C). Nella stagione 2023/24 ha messo a segno 25 reti con l’under 17 Elite del Cus Palermo, prima di mettersi in mostra nel settore giovanile del Trapani. Per lui, inoltre, si registra qualche convocazione nella Prima Squadra granata. L’operazione si inserisce in un discorso legato anche alla possibilità d’inserire nel progetto rossazzurro calciatori di prospettiva, guardando con oculatezza al futuro.
