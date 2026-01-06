MERCATO: perchè il Catania insiste su Gyabuaa. Molto dipenderà dal giocatore

Il direttore sportivo Ivano Pastore ha individuato da tempo il profilo principale in mezzo al campo. Dopo Bruzzaniti vorrebbe regalare un altro elemento di spessore, in questo caso per la mediana del campo. Il nome di Emmanuel Gyabuaa rimane sempre gettonatissimo. Si ritiene infatti che il calciatore attualmente in forza all’Avellino (prestito dall’Atalanta) abbia le caratteristiche ideali per colmare l’assenza dell’infortunato Aloi: corsa, dinamismo, intelligenza tattica, intensità, qualità nel palleggio e visione di gioco abbinando capacità d’inserimento e di garantire equilibrio tattico. Un mix che tanto piace al tecnico Mimmo Toscano. La penale da 70mila euro che l’Avellino dovrebbe corrispondere all’Atalanta in conseguenza della risoluzione del contratto di prestito è un problema risolvibile. Conterà soprattutto la volontà del calciatore di sposare il progetto rossazzurro.

Mantova e Reggiana hanno manifestato interesse nei giorni scorsi. La prospettiva di trovare un club che dia la possibiità a Gyabuaa di giocare in cadetteria viene ovviamente presa in buona considerazione. Il Catania, da questo punto di vista, ha lo svantaggio di militare in Serie C ma le ambizioni del club e la prospettiva di usufruire nei prossimi mesi di una struttura d’allenamento all’avanguardia come Torre del Grifo possono incidere. Nel caso in cui Gyabuaa trovasse l’accordo per il trasferimento in Sicilia, non sarebbe così complicato ratificare successivamente l’intesa con l’Atalanta, imbastendo un’operazione a titolo definitivo. Il tempo giocherà un ruolo fondamentale. Pastore intende accelerare nei prossimi giorni, aspetta risposte da Gyabuaa e dal suo entourage a stretto giro.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***