MERCATO: Rigione proposto al Catania

Nelle ultime ore si accende il mercato in entrata del Catania. Detto di Fabio Ponsi, laterale sinistro del Modena ad un passo dal trasferimento e del difensore Riccardo Cargnelutti (Crotone), si registra la proposta dell’Avellino di cedere al Catania Michele Rigione, classe 1991 che attualmente non trova spazio in biancoverde ed ha vestito in questi anni anche le maglie di Foggia, Cremonese, Grosseto, Catanzaro, Teramo, Virtus Lanciano, Cesena, Ternana, Chievo Verona e Cosenza. Secondo quanto riporta La Casa di C, la società rossazzurra valuta l’ipotesi ma sembra più propensa, al momento, a puntare su Riccardo Cargnelutti (Crotone).

