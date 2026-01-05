martedì, 6 Gennaio 2026
MERCATO: rinnovo Jimenez, differenza minima tra proposta e richiesta del giocatore

foto Catania FC

Durante la trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, viene fatto il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Kaleb Jimenez, attualmente in scadenza a giugno. Prima della disputa di Potenza-Catania, la società rossazzurra ha formulato un’offerta migliorativa sulla parte fissa del contratto. Nel corso delle interlocuzioni, il giocatore ha manifestato la volontà di proseguire con il Catania, in linea con quanto dichiarato dal direttore sportivo Ivano Pastore. Oggi la differenza tra proposta e richiesta del calciatore è veramente minima. Stiamo parlando di una cifra che lascia immaginare un felice epilogo di questa lunga vicenda. L’entourage del giocatore vorrebbe che quello che oggi è previsto dalla variabile del contratto fosse incluso nella parte fissa.

