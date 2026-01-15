giovedì, 15 Gennaio 2026
MERCATO: Rolfini deciso a giocarsi fino in fondo le proprie carte a Catania

Lecco a caccia di rinforzi per il reparto avanzato. La squadra lombarda, militante nel girone A di Serie C, sta sondandi vari profili. Nei giorni scorsi era emerso un sondaggio anche per Alex Rolfini. Altri club di terza serie monitorano il profilo dell’attaccante del Catania. Il giocatore però, pienamente d’accordo con la società etnea, non intende lasciare la Sicilia. Il “no” gentilmente fatto pervenire al Lecco e ad altre società interessate conferma la piena volontà dello stesso Rolfini di proseguire l’avventura sotto il vulcano pur sapendo che la concorrenza è tanta nel reparto offensivo rossazzurro. Il ‘Cobra’ ha sposato il progetto indipendentemente dal minutaggio, determinato a giocarsi le sue carte fino al termine della stagione con il benestare di mister Toscano.

