venerdì, 9 Gennaio 2026
HomeCalcio CataneseMERCATO: Ternana, l'arrivo di Panico allontana Leonardi?
Calcio CataneseCalciomercatoCatania NewsRossoazzurri in giroLega ProPrimo Piano

MERCATO: Ternana, l’arrivo di Panico allontana Leonardi?

Redazione
By Redazione
0
31
foto Catania FC

Ad oggi Simone Leonardi è un calciatore in prestito alla Ternana, con cui è andato a segno 5 volte realizzando 2 assist nella prima parte di stagione. Poco tempo fa il procuratore del ragazzo non aveva escluso l’ipotesi di un rientro anticipato dal prestito al Catania, per via delle incertezze societarie del club. Adesso la Ternana attraversa una fase di riorganizzazione e di risanamento dei conti, la proprietà ha rassicurato i giocatori che non ci sarà alcun problema sotto il profilo gestionale con l’obiettivo di innalzare la qualità della rosa. E’ stata anche chiarita l’intenzione di privarsi di quei giocatori che richiedano di essere ceduti, come già accaduto in alcuni casi.

Ecco che lo scenario potrebbe cambiare per lo stesso Leonardi. La Ternana, infatti, sta perfezionando l’ingaggio di un nuovo attaccante, Giuseppe Panico dall’Avellino. Questo porterà inevitabilmente a delle riflessioni poichè, per il calciatore di proprietà del Catania, il rischio è una riduzione dello spazio in campo. Se Leonardi dovesse lasciare Terni si aprirebbero due possibili scenari: il ritorno ai piedi dell’Etna provando a giocarsi le sue carte in rossazzurro, oppure considerare un nuovo prestito altrove. In tal senso ci sono club di Serie B e C alla finestra. Difficilmente Leonardi proseguirà la stagione a Catania, anche per un discorso legato alla lista che non può contenere più di 23 calciatori professionisti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TOSCANO: sabato l’allenatore rossazzurro in sala stampa
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

TOSCANO: sabato l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Redazione - 0
Domani, sabato 10 Gennaio alle ore 12.45 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in...

STAMPA PUGLIESE: “Miceli-Catania, trattativa decisamente in piedi”

VERSO CATANIA-CAVESE: previsti 16/17mila spettatori

MERCATO: Manzi, il difensore verso Crotone

SERIE C – Caldirola: “Girone C complicato ma siamo lì davanti e vogliamo tenerci il primo posto”

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency