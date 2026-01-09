MERCATO: Ternana, l’arrivo di Panico allontana Leonardi?

Ad oggi Simone Leonardi è un calciatore in prestito alla Ternana, con cui è andato a segno 5 volte realizzando 2 assist nella prima parte di stagione. Poco tempo fa il procuratore del ragazzo non aveva escluso l’ipotesi di un rientro anticipato dal prestito al Catania, per via delle incertezze societarie del club. Adesso la Ternana attraversa una fase di riorganizzazione e di risanamento dei conti, la proprietà ha rassicurato i giocatori che non ci sarà alcun problema sotto il profilo gestionale con l’obiettivo di innalzare la qualità della rosa. E’ stata anche chiarita l’intenzione di privarsi di quei giocatori che richiedano di essere ceduti, come già accaduto in alcuni casi.

Ecco che lo scenario potrebbe cambiare per lo stesso Leonardi. La Ternana, infatti, sta perfezionando l’ingaggio di un nuovo attaccante, Giuseppe Panico dall’Avellino. Questo porterà inevitabilmente a delle riflessioni poichè, per il calciatore di proprietà del Catania, il rischio è una riduzione dello spazio in campo. Se Leonardi dovesse lasciare Terni si aprirebbero due possibili scenari: il ritorno ai piedi dell’Etna provando a giocarsi le sue carte in rossazzurro, oppure considerare un nuovo prestito altrove. In tal senso ci sono club di Serie B e C alla finestra. Difficilmente Leonardi proseguirà la stagione a Catania, anche per un discorso legato alla lista che non può contenere più di 23 calciatori professionisti.

