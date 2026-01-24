sabato, 24 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoMERCATO: Toscano annuncia che non ci saranno altre operazioni
CalciomercatoCatania NewsFocusIntervistePrimo Piano

MERCATO: Toscano annuncia che non ci saranno altre operazioni

Redazione
By Redazione
0
669
foto Catania FC

Chiuso il mercato del Catania. Lo ha annunciato l’allenatore Domenico Toscano in sala stampa. Queste le parole del tecnico rossazzurro sul tema: “Il mercato ti porta a fare delle scelte, a volte non facili. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che avevamo in testa. Non vedevo l’ora che il mercato finisse. Per noi si è concluso. Abbiamo effettuato degli innesti mirati, allo scopo di arrivare alla fine del campionato colmando le situazioni d’emergenza che si erano venute a creare su determinati ruoli per problemi legati ad infortuni. Adesso mettiamo un punto sul calciomercato e pensiamo esclusivamente al prosieguo della stagione”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
UFFICIALE: Catania, Di Noia rossazzurro fino al 2027
Articolo successivo
VERSO CATANIA-COSENZA: neo acquisti rossazzurri tutti disponibili, Dini in dubbio
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency