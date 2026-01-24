MERCATO: Toscano annuncia che non ci saranno altre operazioni

Chiuso il mercato del Catania. Lo ha annunciato l’allenatore Domenico Toscano in sala stampa. Queste le parole del tecnico rossazzurro sul tema: “Il mercato ti porta a fare delle scelte, a volte non facili. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che avevamo in testa. Non vedevo l’ora che il mercato finisse. Per noi si è concluso. Abbiamo effettuato degli innesti mirati, allo scopo di arrivare alla fine del campionato colmando le situazioni d’emergenza che si erano venute a creare su determinati ruoli per problemi legati ad infortuni. Adesso mettiamo un punto sul calciomercato e pensiamo esclusivamente al prosieguo della stagione”.

