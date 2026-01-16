MERCATO: tris di pretendenti per Cargnelutti

Cosenza, Salernitana e Catania. Tris di pretendenti per Riccarco Cargnelutti, dopo che anche altri club si erano fatti avanti nei giorni scorsi prima di defilarsi. A breve si decide il futuro del difensore attualmente in forza al Crotone. Il Catania, a seguito dell’infortunio di Di Gennaro, ha provato a sondare il terreno nelle ultime ore. La Salernitana mantiene in questo momento una posizione di leggero vantaggio sulla concorrenza, ma non è da escludere un affondo decisivo per il difensore classe 1999 da parte del Catania. I rossazzurri, tra le alternative, valutano anche altri profili come il napoletano Michele Rigione, proposto dall’Avellino.

