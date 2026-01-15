giovedì, 15 Gennaio 2026
MERCATO: vicino alla cessione in estate, Quaini ora sempre più legato al Catania

foto Catania FC

Nella sessione estiva del calciomercato, Alessandro Quaini è stato molto vicino a salutare i tifosi rossazzurri. La possibilità di un trasferimento alla Juve Stabia era molto concreta, nata proprio da un’idea del club campano. Si era discussa col Catania la concretizzazione di uno scambio con il centrocampista Davide Buglio. Trattativa sfumata sul più bello: gli stabiesi hanno virato su altri obiettivi, Buglio ha proseguito la carriera in Serie B vestendo la maglia del Catanzaro e Quaini è rimasto sotto il vulcano.

Il calciatore rossazzurro tuttora ha mercato con alcuni club cadetti e di C che lo seguono, ma si è fatta strada nelle ultime settimane l’ipotesi del rinnovo del contratto in scadenza. Rinnovo che si è concretizzato proprio nelle ultime ore, prolungando di un ulteriore anno il vincolo con la società dell’Elefante. Leader silenzioso del Catania, il calciatore prelevato tre anni fa dal Fiorenzuola su suggerimento dell’allora allenatore degli etnei Luca Tabbiani, ha totalizzato finora ben 92 presenze. Mantenendo un legame sempre più forte con i colori rossazzurri.

