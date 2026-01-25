MICELI a Telecolor: “Sognavo un esordio così, trovato un gruppo straordinario”

Il neo acquisto rossazzurro Mirko Miceli commenta la vittoria del Catania sul Cosenza per 2-0, ai microfoni di Telecolor: “Oggi è andata benissimo, è l’esordio che volevo. Proseguiamo per la strada che stiamo percorrendo. Ho cercato di adattarmi alle indicazioni del mister, mi sono subito messo a disposizione di Toscano. Sono contento: ho trovato una società serissima, il gruppo è unito. Si vede che c’è entusiasmo, quando si vince tutto è più facile e più bello. Un mese fa ho perso mio padre, gli avevo detto che c’era la possibilità di tornare a Catania e lui era contentissimo… I duelli individuali fanno la differenza, il nostro obiettivo è non prendere gol a tutti i costi. Ci speravo già in estate di venire a Catania, quando ho saputo che c’era la possibilità di tornare ho spinto affinché tutto si concretizzasse”.

