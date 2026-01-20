martedì, 20 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoMICELI-CATANIA: ci siamo, proiettandosi subito verso una gara speciale
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

MICELI-CATANIA: ci siamo, proiettandosi subito verso una gara speciale

Redazione
By Redazione
0
648

E’ attesa l’ufficializzazione del trasferimento a titolo definitivo di Mirko Miceli dal Monopoli al Catania. Il difensore è già in città, pronto a rivestire i colori rossazzurri dopo l’esperienza vissuta una ventina d’anni fa nelle giovanili. All’età di 34 anni – ne compirà 35 a giugno – scalpita per dare il proprio contributo alla causa dell’Elefante, legandosi al club con un contratto della durata di un anno e mezzo. In settimana lavorerà con la squadra di mister Toscano proiettandosi verso la sfida al Cosenza.

Miceli ha già affrontato i lupi silani qualche settimana fa, per la precisione il 5 gennaio scorso riuscendo ad imporsi per 0-2 al “San Vito-Gigi Marulla”. Ed è stata un’occasione speciale, per lui, nato proprio a Cosenza con un pensiero rivolto al papà tragicamente scomparso un mese fa (ex bandiera del Lecce) che avrebbe voluto tanto vederlo giocare in quello stadio. Miceli è sceso in campo offrendo una buona prestazione, in quella che ha rappresentato la cinquantesima e ultima gara con la maglia del Monopoli. Domenica potrà nuovamente affrontare il Cosenza da calciatore del Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Il 22 gennaio mi aspetto un paio di punti di penalizzazione”
Articolo successivo
RADIOMERCATO: i nomi accostati finora al Catania nella sessione di gennaio
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency