venerdì, 23 Gennaio 2026
MICELI: “Felicissimo di essere a Catania. Al ‘Massimino’ facevo il raccattapalle, che emozione tornare…”

Il difensore Mirko Miceli, prelevato dal Monopoli, rilascia alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossazzurro. Queste le parole del neo acquisto del Catania:

“Sono felicissimo di essere tornato a Catania, non vedo l’ora d’iniziare. L’emozione di essere qui è tanta. Calcherò il campo di uno stadio dove prima facevo il raccattapalle. Ero presente nell’anno della promozione rossazzurra in Serie A quando fece il gol decisivo Del Core contro l’Albinoleffe, ricordo lo stadio stracolmo. Pensare oggi di poter giocare davanti a questa gente mi dà ancora più carica e mi emoziona tantissimo”.

“Dal calcio ho imparato che nulla si ottiene senza sacrificio, credo che alla fine il duro lavoro paghi sempre. E’ una cosa sulla quale ho costruito una piccola parte della mia carriera. Da quello che ho visto il Catania dà l’idea di una grande ambizione e predisposizione al lavoro. C’è un bel gruppo, unito, che mi ha accolto alla grande. Le parole d’ordine sono lavoro, sacrificio e ambizione perchè rappresentano le basi per poter ottenere qualcosa d’importante. Il concetto di ‘Noi’ significa stare insieme, tutti quanti uniti. Spero, anzi sono sicuro, che domenica lo stadio sarà stracolmo e non vedo lora di poter contribuire a qualcosa di bello”.

VIDEO: le parole di Miceli

