venerdì, 16 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoMICELI: il difensore vivrà Monopoli-Catania da spettatore prima del passaggio in rossazzurro
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

MICELI: il difensore vivrà Monopoli-Catania da spettatore prima del passaggio in rossazzurro

Redazione
By Redazione
0
138

Domenica scorsa Mirko Miceli, a poche ore dal fischio d’inizio del confronto con il Siracusa, ha chiesto alla società biancoverde di non giocare essendo in trattativa con il Catania per il trasferimento. Richiesta accolta ma maldigerita in casa biancoverde, trovandosi l’allenatore Alberto Colombo costretto a rivedere completamente le scelte di formazione in extremis.

Il difensore aveva già raggiunto da tempo un accordo di massima con gli etnei, e proprio non se l’è sentita di scendere in campo. Domenica il Monopoli affronterà il Catania e, ancora una volta, Miceli vivrà da spettatore la gara del Gabbiano. A differenza della settimana scorsa, però, per l’esperto centrale difensivo calabrese sarà l’ultima gara da tesserato biancoverde prima del passaggio in rossazzurro. Tra le fila del Monopoli, invece, potrebbe giocare subito contro gli etnei il neo acquisto Claudio Manzi, accostato in precedenza al Catania e proprio lui, di fatto, “libera” Miceli in direzione Sicilia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: tris di pretendenti per Cargnelutti
Articolo successivo
SERIE C: 22/a giornata, le partite in programma. Benevento, Salernitana e Casertana in campo prima del Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency