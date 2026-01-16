MICELI: il difensore vivrà Monopoli-Catania da spettatore prima del passaggio in rossazzurro

Domenica scorsa Mirko Miceli, a poche ore dal fischio d’inizio del confronto con il Siracusa, ha chiesto alla società biancoverde di non giocare essendo in trattativa con il Catania per il trasferimento. Richiesta accolta ma maldigerita in casa biancoverde, trovandosi l’allenatore Alberto Colombo costretto a rivedere completamente le scelte di formazione in extremis.

Il difensore aveva già raggiunto da tempo un accordo di massima con gli etnei, e proprio non se l’è sentita di scendere in campo. Domenica il Monopoli affronterà il Catania e, ancora una volta, Miceli vivrà da spettatore la gara del Gabbiano. A differenza della settimana scorsa, però, per l’esperto centrale difensivo calabrese sarà l’ultima gara da tesserato biancoverde prima del passaggio in rossazzurro. Tra le fila del Monopoli, invece, potrebbe giocare subito contro gli etnei il neo acquisto Claudio Manzi, accostato in precedenza al Catania e proprio lui, di fatto, “libera” Miceli in direzione Sicilia.

