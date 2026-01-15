MICELI | Quando il difensore parlò della sua esperienza nelle giovanili rossazzurre: “E’ stato bellissimo crescere a Catania”

Lunedì dovrebbe essere il giorno del passaggio ufficiale di Mirko Miceli in rossazzurro. Il difensore del Monopoli si appresta a fare ritorno nella città dell’Elefante dopo l’esperienza d’inizio carriera vissuta proprio nelle giovanili del Catania. Riportiamo di seguito l’estratto di un’intervista concessa qualche anno fa quando miilitava tra le fila dell’Avellino a Prima Tivvù, ricordando i suoi trascorsi alle pendici dell’Etna:

“Quando lasciai la Lazio dopo qualche disguido, mi chiamò il Catania. Avevo fatto il provino mesi prima con il club rossazzurro, poi ho fatto quattro anni in Sicilia dove sono cresciuto come ragazzo. Ho vissuto la mia adolescenza ed è stato bellissimo. Catania è una città difficile quanto bella, ho lasciato tanti ricordi e amici con cui ancora oggi mi sento. Sono andato via perchè dopo il primo anno di Primavera, di solito firmi i precontratti ma la politica del Catania non lo prevedeva. Magari avrei continuato a giocare in Primavera, poi giunse una chiamata dal Belgio tramite il mio primo procuratore firmando un quadriennale all’età di 18 anni, un bel contratto ma era più un’esperienza personale, mi confrontavo con una cultura totalmente diversa dalla nostra, un altro mondo, un altro calcio”.

